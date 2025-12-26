Лечи Садулаев получил почётный знак за вклад в достижения спорта Чеченской Республики

В Грозном состоялась церемония вручения премии «Ондалла-2025», на которой были награждены лучшие спортсмены республики. Одним из обладателей почётного знака стал полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Указом главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова почётным знаком за вклад в физическую культуру и высокие спортивные достижения был награждён игрок футбольного клуба «Ахмат» Лечи Садулаев. Поздравляем Лечи!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 25-летний Садулаев провёл 18 матчей, в которых отдал три голевые передачи. Также на его счету пять игр, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.