Иван Обляков поделился впечатлениями от поездки в деревню

Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился впечатлениями от поездки к родителям в деревню.

«Недавно выбрались в деревню — привезли с собой не только хорошее настроение, но и немного снега с прохладой! А Кира как всегда не теряет времени зря: успела покататься с дедушкой на тракторе и получить массу эмоций», — написал Обляков в своём телеграм-канале, прикрепив фотографии из поездки.

