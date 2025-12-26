Скидки
Виталий Карасёв рассказал, как отреагировал на предложение стать гендиректором «Пари НН»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Виталий Карасёв рассказал, как отреагировал на предложение о работе в клубе. «Пари Нижний Новгород» объявил о его назначении в сентябре 2025 года.

«Это было неожиданно. Когда мне первый вот этот оффер прилетел, я, конечно, такой: «Камон, ребят, ну…» Говорю: «Может быть, я сначала там замом побуду, ещё что-то». Ну, честно, да, максимально. Мне сказали, что вот надо либо так, либо нет. Я, конечно, подумал, но долго думал, естественно, а потом принял положительное решение. Не пожалел ли об этом? Нет», — сказал Виталий Карасёв в подкасте «Вместе за Нижний».

