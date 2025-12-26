Бубнов рассказал, почему «Локомотив» не выиграет РПЛ в этом сезоне

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, какое итоговое место в турнирной таблице Мир РПЛ может занять «Локомотив», а также почему красно-зелёные не станут чемпионами России. На зимний перерыв железнодорожники ушли, занимая третье место. Отставание от первой строчки у команды Галактионова составляет четыре очка.

«Я просчитывал один из вариантов, значит, у меня получилось. Если «Краснодар» все матчи выигрывает, он чемпион. Если «Зенит» выигрывает — он чемпион. Потому что они друг друга обыгрывать будут. Понимаешь?

А вот «Локомотив», если все игры выигрывает, максимум второе место может занять. По подсчётам. Потому что разница есть в очках», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».