Марокко — Мали. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Пари НН» Карасёв рассказал о первых шагах в работе после назначения

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Виталий Карасёв рассказал, какие первые шаги сделал после назначения.

«Ну, естественно, начал с формирования своей команды. То есть для меня очень важно, чтобы люди понимали, что я хочу, чтобы могли правильно транслировать мои мысли дальше. Естественно, не сразу начал рубить с плеча, то есть начал знакомиться с людьми, с существующими работниками, понимать их плюсы и минусы, дальше уже процессы какие-то взаимодействия.

То есть на сегодняшний момент что можно… Понятно, спортивный блок, у нас появился Антон Евменов в качестве спортивного директора», — сказал Карасёв в подкасте «Вместе за Нижний».

