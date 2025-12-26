Агент Сауся прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА из «Балтики»

Футбольный агент Андрей Талаев, являющийся представителем полузащитника «Балтики» Владислава Сауся, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА. Ранее об этом сообщал телеграм-канал «Мутко против».

«Не могу подтвердить факт переговоров между ЦСКА и «Балтикой» по трансферу Сауся. Лучше обратиться в клуб — либо один, либо второй», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Саусю 22 года, за «Балтику» он выступает с лета 2024-го. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи.