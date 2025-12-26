Гендиректор «Пари НН» сообщил об уходе Владимира Рыкова из клуба

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Виталий Карасёв рассказал об уходе Владимира Рыкова с должности заместителя спортивного директора.

«Мы сейчас поменяли… Ушёл Владимир Рыков, он был замом в спортивном блоке. На его позицию мы берём Михаила Костюкова. Это наш нижегородский воспитанник, так сказать, у Миши хороший опыт игры тоже и в Премьер-Лиге. Но и что для меня самое главное, важное, что бы я хотел и хочу, чтобы больше было наших местных специалистов внутри клуба.

Понимаю, что некоторых скиллов там не хватает, к сожалению, у наших людей на территории. Вот условно говоря, спортивного директора — нет такого человека, кто в Нижнем Новгороде готов взять на себя это бремя. Ну, честно, да. То есть пока мы не вырастили своего специалиста. Сейчас хотим вот некую преемственность, чтобы Антон [Евменов] передавал свои знания, умения, навыки Михаилу. То есть и будем как бы растить свои кадры», — сказал Карасёв в подкасте «Вместе за Нижний».