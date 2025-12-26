Усман Дембеле признан лучшим спортсменом 2025 года во Франции

Авторитетное издание L'Équipe составило рейтинг лучших спортсменов Франции по итогам 2025 года. Первое место в нём занял футболист «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле, который ранее удостоился «Золотого мяча» (самой престижной личной награды в мировом футболе).

Рейтинг лучших спортсменов Франции в 2025 году:

1. Усман Дембеле (футбол), 803 очка;

2. Леон Маршан (плавание), 661 очко;

3. Чарли Далин (парусный спорт), 380 очков;

4. Джимми Грессье (легкая атлетика), 369 очков;

5. Максим Груссе (плавание), 232 очка;

6. Луи Бьель-Биарри (регби), 215 очков;

7. Томас Рамос (регби), 83 очка;

8. Себастьен Ожье (ралли), 82 очка;

9. Дезире Дуэ (футбол), 71 очко;

10. Жоан-Бенжамен Габа (дзюдо), 68 очков.