Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Усман Дембеле признан лучшим спортсменом 2025 года во Франции

Усман Дембеле признан лучшим спортсменом 2025 года во Франции
Комментарии

Авторитетное издание L'Équipe составило рейтинг лучших спортсменов Франции по итогам 2025 года. Первое место в нём занял футболист «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле, который ранее удостоился «Золотого мяча» (самой престижной личной награды в мировом футболе).

Рейтинг лучших спортсменов Франции в 2025 году:

1. Усман Дембеле (футбол), 803 очка;
2. Леон Маршан (плавание), 661 очко;
3. Чарли Далин (парусный спорт), 380 очков;
4. Джимми Грессье (легкая атлетика), 369 очков;
5. Максим Груссе (плавание), 232 очка;
6. Луи Бьель-Биарри (регби), 215 очков;
7. Томас Рамос (регби), 83 очка;
8. Себастьен Ожье (ралли), 82 очка;
9. Дезире Дуэ (футбол), 71 очко;
10. Жоан-Бенжамен Габа (дзюдо), 68 очков.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android