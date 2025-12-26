Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Пари» НН: не увидел, что тренер, спортдиректор и команда взаимодействовали

Гендиректор «Пари» НН: не увидел, что тренер, спортдиректор и команда взаимодействовали
Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Виталий Карасёв высказался о ситуации в клубе на момент его вступления в должность. «Пари Нижний Новгород» объявил о его назначении в сентябре 2025 года.

«Самое главное, первое, что я увидел… Для меня вот это командное образование, какая-то вот общая цель, это самое главное. То есть я не увидел на тот момент, что тренер, спортдиректор и команда как-то вот прямо плотно взаимодействовали. Да, согласен, Алексей Николаевич [Шпилевский] пришёл, сразу Премьер-Лига, быстро, никакой адаптации, и всё. То есть, может быть, должен быть действительно этот процесс какого-то внутреннего там притирания. Я не увидел этого, честно.

И как раз мы начали что-то менять, потому что нужна какая-то эмоциональная встряска, какой-то свежий глоток должен быть. Когда у клуба там в начале [сезона] же вообще ужасные были результаты. И мы считаем, что действительно приход Антона [Евменова] как-то встряхнул эмоционально команду, 100%», — сказал Карасёв в подкасте «Вместе за Нижний».

Новости. Футбол
