Андрей Шевченко заявил, что Абрамович должен заплатить Украине деньгами с продажи «Челси»

Бывший нападающий киевского «Динамо», а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, деньги от продажи «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем должны быть перечислены пострадавшим в украинском конфликте. Ранее стало известно, что Украине будет перечислена лишь чистая выручка от продажи «Челси», которая составляет £ 922,9 млн.

«У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я читал про это в газете, но за развитием событий не следил. Это дело между ним и правительством, очевидно, что он должен выплатить деньги [пострадавшим в украинском конфликте]», — приводит слова Шевченко шведское издание Dagens Nyheter.

Напомним, Шевченко выступал за «Челси», когда лондонский клуб принадлежал Абрамовичу.