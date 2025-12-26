В «Пари НН» оценили положение команды по итогам первой части сезона РПЛ

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Виталий Карасёв высказался о положении команды по итогам первой части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. «Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Ну, судя по результату, конечно, мы недовольны этим. Это очевидно, да. То есть глобально мы были на дне турнирной таблицы. Естественно, побеждать — это очень хорошо. И мы рады, что, наконец, победы пришли. Алексей Николаевич [Шпилевский], естественно, тоже там перестроился, то есть мы в больше такой прагматичный футбол стали играть. Но глобально, опять же, повторюсь, что мы клуб молодой, вот пока ещё, наверное, выстраиваем те правильные взаимодействия, которые должны быть.

А сейчас есть действительно оптимизм, приход Антона [Евменова] — это 100% встряска. Сейчас в преддверии зимнего трансферного окна игроки, естественно, чуть-чуть запереживали, так что это нормально. Это профессиональный спорт, здесь конкуренция, и здесь ты каждый день должен быть сильнее», — сказал Карасёв в подкасте «Вместе за Нижний».