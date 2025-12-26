Скидки
«Движуха пошла серьёзная». Гендиректор «Пари НН» — о предложениях по трансферам игроков

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Виталий Карасёв высказался о предстоящем зимнем трансферном окне. Он отметил, что имеются запросы по игрокам со стороны других клубов.

«Хотелось бы, чтобы действительно изменения были, но мы будем очень точечно подходить к этому. А на сегодняшний момент у нас, что приятно, есть уже запросы по нашим существующим игрокам. Это говорит о том, что действительно футболисты — это наш актив. Пока не буду говорить фамилии и какие запросы, но глобально уже прямо движуха пошла такая серьёзная», — сказал Карасёв в подкасте «Вместе за Нижний».

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 18 матчей.

