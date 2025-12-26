«Сложно». В «Пари НН» высказались о будущем Хуана Боселли в клубе

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Виталий Карасёв ответил, возможно ли оставить нападающего Хуана Боселли в клубе. Срок контракта с игроком рассчитан до лета 2026 года.

«Сложно. Это будет сделать сложно, потому что действительно много времени мы, к сожалению, упустили. Хуан хочет хорошие условия. Мы предложили свой оффер, как его агент-отец сказал, что мы очень любим Нижний, там всё хорошо, но если у нас что-то там будет, ребят, сорян, не обижайтесь. Сейчас у нас разные сценарии есть. Надеюсь, мы от Хуана возьмем всё, что можем на сегодняшний момент.

Мы непосредственно сейчас общаемся с представителем Хуана. Пытаемся его, естественно, сохранить. А они уже общаются с другими футбольными командами, и тем самым ценность, вот эта стоимость трансферная, она как раз и растёт в зависимости от интереса. На сегодняшний момент хочу сказать, что ряд топовых клубов России активно работает по Хуану», — сказал Карасёв в подкасте «Вместе за Нижний».