Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Давайте у Дзюбы один гол отнимем». Писарев — о споре вокруг рекорда в сборной России

«Давайте у Дзюбы один гол отнимем». Писарев — о споре вокруг рекорда в сборной России
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев с юмором оценил спор между экс-форвардами национальной команды Александром Кержаковым и Артёмом Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее ФИФА признала, что Кержаков является автором гола в ворота Германии в 2005 году, который ранее был записан на Андрея Аршавина.

Владислав Радимов. Вот у нас Саня сидит, ему приписали заслуженный гол…

Николай Писарев. А давайте у Дзюбы один отнимем лучше какой-нибудь (смеётся).

Александр Кержаков. И Шаве (Аршавину. — Прим. «Чемпионата») перепишем! — сказали Радимов, Писарев и Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
Андрей Шевченко призвал отстранить от Олимпийских игр страны, поддерживающие Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android