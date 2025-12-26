«Давайте у Дзюбы один гол отнимем». Писарев — о споре вокруг рекорда в сборной России

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев с юмором оценил спор между экс-форвардами национальной команды Александром Кержаковым и Артёмом Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее ФИФА признала, что Кержаков является автором гола в ворота Германии в 2005 году, который ранее был записан на Андрея Аршавина.

Владислав Радимов. Вот у нас Саня сидит, ему приписали заслуженный гол…

Николай Писарев. А давайте у Дзюбы один отнимем лучше какой-нибудь (смеётся).

Александр Кержаков. И Шаве (Аршавину. — Прим. «Чемпионата») перепишем! — сказали Радимов, Писарев и Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»