«Стараемся сделать акцент на русском костяке». Гендиректор «Пари НН» — о трансферах клуба

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Виталий Карасёв ответил на вопрос о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.

— Есть ли возможность для усиления зимой?

— Да, да.

— Она зависит от того, удастся ли кого-то продать или нет?

— И от этого тоже, да, конечно. Но мы сейчас стараемся сделать акцент всё равно на русском костяке. То есть мы хотим, чтобы больше русских было, потому что в любом случае с учётом того, что возможен лимит на легионеров, как ни крути. Хотим, чтобы действительно базовые установки были, чтобы здесь были, в большинстве случаев, наши футболисты, — сказал Карасёв в подкасте «Вместе за Нижний».