Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В нынешнем сезоне РПЛ один из наивысших процентов голевых ничьих за всю историю турнира

В нынешнем сезоне РПЛ один из наивысших процентов голевых ничьих за всю историю турнира
Комментарии

В Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 было зафиксировано более 30 результативных ничьих по итогам первой части чемпионата.

В текущем сезоне 31 матч из 144 завершился результативными ничьими. В нынешнем сезоне один из наивысших процентов результативных ничьих за всю историю РПЛ — 21,5%. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Больший процент результативных ничьих был зафиксирован лишь один раз — в1994 году (22,1%).

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 40 очками, «Зенит» располагается на второй строчке, набрав 39 очков. «Локомотив» с 37 очками идёт третьим, у ЦСКА с четвёртого места 36 очков. 35 очков набрала «Балтика», располагающаяся на пятой строчке. «Спартак» идёт шестым, в активе красно-белых 29 очков.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android