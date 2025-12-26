В нынешнем сезоне РПЛ один из наивысших процентов голевых ничьих за всю историю турнира

В Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 было зафиксировано более 30 результативных ничьих по итогам первой части чемпионата.

В текущем сезоне 31 матч из 144 завершился результативными ничьими. В нынешнем сезоне один из наивысших процентов результативных ничьих за всю историю РПЛ — 21,5%. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Больший процент результативных ничьих был зафиксирован лишь один раз — в1994 году (22,1%).

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 40 очками, «Зенит» располагается на второй строчке, набрав 39 очков. «Локомотив» с 37 очками идёт третьим, у ЦСКА с четвёртого места 36 очков. 35 очков набрала «Балтика», располагающаяся на пятой строчке. «Спартак» идёт шестым, в активе красно-белых 29 очков.