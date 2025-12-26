«Спартак» продлил контракт с Романом Зобниным

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с полузащитником и капитаном команды Романом Зобниным. Новое соглашение сторон рассчитано до 2027 года.

«Желаем Роману оставаться примером профессионализма и поднять над головой новые трофеи в качестве капитана «Cпартака», — написала пресс-служба красно-белых.

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал с клубом чемпионом России и обладателем Кубка страны. На счету Зобнин в составе красно-белых 291 матч, 21 гол и 19 результативных передач во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Романа в € 2,5 млн.