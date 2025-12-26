Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
«Пари НН» объявил первых соперников по контрольным матчам на зимних сборах

Комментарии

«Пари Нижний Новгород» в социальных сетях сообщил о первых контрольных матчах на зимних сборах в Турции.

Отмечается, что на первом тренировочном сборе в Белеке нижегородцы сыграют с «Челябинском» и воронежским «Факелом». Точное время встреч станет известно позже.

Контрольные матчи «Пари Нижний Новгород» на первом сборе:

17 января. «Пари Нижний Новгород» — «Челябинск»;
27 января. «Пари Нижний Новгород» — «Факел».

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработавший 40 очков.

