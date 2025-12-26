Скидки
В Турции арестовали 26 человек по делу о ставках, включая 14 футболистов

Комментарии

Полиция Стамбула арестовала 26 человек по делу о ставках на футбольные матчи, сообщает TRT Haber. Ранее появилась информация, что турецкая прокуратура в рамках расследования о незаконных ставках выдала ордера на арест 29 человек, включая 14 игроков, а также бывшего генерального директора «Галатасарая» Эрдена Тимура, офицера полиции, вице‑президента «Эюспора» Фатиха Кулаксиза и директора по международным отношениям и национальным командам Турецкой футбольной федерации Бугра Джема Имамоглуллара.

В прошлом месяце президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что в результате дела о незаконных ставках за пределы страны было вывезено свыше $ 50 млрд.

