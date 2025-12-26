Стали известны имена задержанных турецких футболистов по делу о незаконных ставках

В турецкой прессе опубликовали имена и фамилии задержанных футболистов по делу о незаконных ставках. Ранее сообщалось, что полиция арестовала 26 человек по этому делу.

Так, по данным TRT Haber, задержаны были следующие футболисты: Бахаттин Берке Демирджан, Догукан Чинар, Эргюн Назлы, Эйюп Кан Темиз, Фуркан Демир, Гекхан Пайал, Хамит Байрактар, Хусейн Айбарс Тюфекчи, Ибрагим Йылмаз, Илке Танкул, Исмаил Каракаш, Мерт Акташ и Туфан Келлечи.

В прошлом месяце президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что в результате дела о незаконных ставках за пределы страны было вывезено свыше $ 50 млрд.