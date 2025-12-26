Зобнин выступил с заявлением после продления контракта со «Спартаком»

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин выступил с заявлением после пролонгации контракта с клубом.

— Это первое для меня подписание контракта в роли капитана. Счастлив и горд. Спасибо клубу за доверие! Со своей стороны постараюсь отдать «Спартаку» всё, что способен, — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал с клубом чемпионом России и обладателем Кубка страны. На счету Зобнин в составе красно-белых 291 матч, 21 гол и 19 результативных передач во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Романа в € 2,5 млн.