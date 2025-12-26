В «Спартаке» прокомментировали пролонгацию контракта с Зобниным

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал продление контракта с капитаном команды Романом Зобниным.

«Очень рад, что мы продлили соглашение с Романом. Он уже многого достиг вместе со «Спартаком» и сегодня является не просто ценным футболистом, а лидером и капитаном, чей опыт чрезвычайно важен для коллектива. Кроме того, Зобнин активно развивает собственную академию. В процессе переговоров мы обсудили сотрудничество в этом направлении. Желаю Роману добиться ещё множества побед с красно-белыми!» — цитирует Некрасова официальный сайт «Спартака».

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал с клубом чемпионом России и обладателем Кубка страны. На счету Зобнин в составе красно-белых 291 матч, 21 гол и 19 результативных передач во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Романа в € 2,5 млн.