Зобнин раскрыл, как прошли переговоры со «Спартаком» по поводу нового контракта

Комментарии

Капитан «Спартака» Роман Зобнин раскрыл, как прошли переговоры по поводу пролонгации контракта с московским клубом.

— Как прошли переговоры?
— Очень легко. Встретились и всё решили. Буквально за один день. Сейчас вот вернулся из отпуска и сразу приехал на подписание, — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал с клубом чемпионом России и обладателем Кубка страны. На счету Зобнин в составе красно-белых 291 матч, 21 гол и 19 результативных передач во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Романа в € 2,5 млн.

