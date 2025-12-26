«Ребята, не на того напали». Алексей Попов — о любви к ФК «Торпедо»

Популярный российский комментатор Формулы-1 и регби Алексей Попов высказался о своей любви к ФК «Торпедо».

— Вы будете присутствовать на матчах знаменитой команды на обновлённом стадионе?

— Естественно! То есть если я не на все матчи в Химки езжу просто потому, что туда — МЦД и с пересадкой, и там ещё… То уж на «Восточку» [Восточную улицу]… К тому же Эдуард Стрельцов для «Торпедо» что значит. Мне просто кто-то написал недавно: «Раз там ФНЛ, а ещё плохие результаты, вот вы и не ходите [на матчи]». Ребята, вы просто не на того напали! Вы понимаете, что я всегда болею за таких?

Условно «Слава» в регби, «Торпедо» в футболе, да и «Спартак» в хоккее — только вот временами, сейчас у них хорошая фаза, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Но в целом я привык болеть [за клубы] на грани вылета и так далее. Так что я не глорихантер. У меня ровно обратная ситуация… Поэтому, to cut a long story short, да, «Торпедо» Москва! ФНЛ! На грани вылета во Вторую лигу, «Восточка», среди пяти Кузьмичей будет и Львович! — сказал Попов в трансляции в своей группе «ВКонтакте».