«Динамо» надо было раньше думать». Колыванов — о возможном уходе Бабаева в «Спартак»

Российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на новости о возможном переходе молодого нападающего «Динамо» Ульви Бабаева в «Спартак».

«Ситуация неоднозначная. Для меня стало сюрпризом, когда услышал, что Бабаев может уйти в «Спартак». Ему и шанс дают, а игрок расцветает. Странное решение. «Динамо» надо было раньше думать. Теперь выбор за игроком.

Когда у тебя есть молодой и талантливый футболист, вопросы продления контракта надо решать заранее. Сейчас уйдёт свободным агентом… В «Динамо» воспитывали, тренировали, готовили, а он руку пожмёт и покинет клуб. Это как-то неправильно. Игрок-то интересный», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.