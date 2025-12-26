Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» надо было раньше думать». Колыванов — о возможном уходе Бабаева в «Спартак»

«Динамо» надо было раньше думать». Колыванов — о возможном уходе Бабаева в «Спартак»
Комментарии

Российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на новости о возможном переходе молодого нападающего «Динамо» Ульви Бабаева в «Спартак».

«Ситуация неоднозначная. Для меня стало сюрпризом, когда услышал, что Бабаев может уйти в «Спартак». Ему и шанс дают, а игрок расцветает. Странное решение. «Динамо» надо было раньше думать. Теперь выбор за игроком.

Когда у тебя есть молодой и талантливый футболист, вопросы продления контракта надо решать заранее. Сейчас уйдёт свободным агентом… В «Динамо» воспитывали, тренировали, готовили, а он руку пожмёт и покинет клуб. Это как-то неправильно. Игрок-то интересный», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Силкин: может, уход Бабаева из «Динамо» будет правильным. Только плохо, что в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android