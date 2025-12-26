Скидки
Зобнин ответил, рассматривал ли варианты ухода из «Спартака» в другой клуб

Зобнин ответил, рассматривал ли варианты ухода из «Спартака» в другой клуб
Комментарии

Капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, допускал ли он переход в другую команду в случае проблем с продлением контракта с красно-белыми.

— Ты допускал, что можешь оказаться в другом клубе, или в уме был только «Спартак»?
— Вообще не рассматривал другие варианты. Я в «Спартаке» уже давно. Клуб стал для меня родным, и я его очень люблю, — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал с клубом чемпионом России и обладателем Кубка страны. На счету Зобнин в составе красно-белых 291 матч, 21 гол и 19 результативных передач во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Романа в € 2,5 млн.

