Заседание исполкома РФС началось с минуты молчания в память о Симоняне

В Москве началось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Оно стартовало с минуты молчания в память об ушедшем из жизни легендарном футболисте Никите Симоняне. Об этом сообщила пресс-служба РФС в телеграм-канале.
«Заседание последнего в этом календарном году исполкома РФС началось с минуты молчания в память о Никите Павловиче Симоняне», — написано в сообщении.
В повестку заседания исполкома вошли пять основных вопросов:
1. Об утверждении годового бюджета РФС на 2026 год и прогноза годового бюджета РФС на 2027 год.
2. О делегировании прав на проведение соревнований РПЛ.
3. Об утверждении новых редакций правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ и правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в РФ.
4. Об утверждении изменений в отдельные регламенты РФС.
5. О программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2026 год.