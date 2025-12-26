Заседание исполкома РФС началось с минуты молчания в память о Симоняне

Скидки
Главная Футбол Новости

В Москве началось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Оно стартовало с минуты молчания в память об ушедшем из жизни легендарном футболисте Никите Симоняне. Об этом сообщила пресс-служба РФС в телеграм-канале.

«Заседание последнего в этом календарном году исполкома РФС началось с минуты молчания в память о Никите Павловиче Симоняне», — написано в сообщении.

В повестку заседания исполкома вошли пять основных вопросов:

1. Об утверждении годового бюджета РФС на 2026 год и прогноза годового бюджета РФС на 2027 год.
2. О делегировании прав на проведение соревнований РПЛ.
3. Об утверждении новых редакций правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ и правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в РФ.
4. Об утверждении изменений в отдельные регламенты РФС.
5. О программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2026 год.

