Заседание исполкома РФС началось с минуты молчания в память о Симоняне

В Москве началось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Оно стартовало с минуты молчания в память об ушедшем из жизни легендарном футболисте Никите Симоняне. Об этом сообщила пресс-служба РФС в телеграм-канале.

«Заседание последнего в этом календарном году исполкома РФС началось с минуты молчания в память о Никите Павловиче Симоняне», — написано в сообщении.

В повестку заседания исполкома вошли пять основных вопросов:

1. Об утверждении годового бюджета РФС на 2026 год и прогноза годового бюджета РФС на 2027 год.

2. О делегировании прав на проведение соревнований РПЛ.

3. Об утверждении новых редакций правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ и правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в РФ.

4. Об утверждении изменений в отдельные регламенты РФС.

5. О программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2026 год.