Александр Бубнов: Дасаев на сегодняшний день и рядом не стоит с Матвеем Сафоновым

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что ряд российских голкиперов сильнее экс-вратаря сборной СССР Рината Дасаева. Ранее Дасаев заявил, что к выступлению вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова приковано слишком много внимания. Россиянин отразил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен). По завершении игры стало известно, что вратарь парижан доигрывал матч со сломанной рукой.

— Дасаев — топ?

— Я ж не про это. Говорю, что на сегодняшний день ему не нравится ни один вратарь… Да на сегодняшний день, я уж о Сафонове не говорю… Ты на сегодняшний день и рядом с ним не стоишь. Хотя он и не играет там в «ПСЖ». Бориско, Агкацев и прочие вратари, которые сейчас есть… Акинфеев тоже…

— На голову выше Дасаева?

— Не, не на голову, но они сильнее, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».