Марокко — Мали. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Динамо» объявило об уходе главного тренера женской команды

Московское «Динамо» на официальном сайте сообщило об уходе Александра Катасонова с поста главного тренера женской команды в связи с истечением срока действия контракта. Отмечается, что вместе со специалистом клуб покинул и весь его тренерский штаб.

«Под его руководством бело-голубые провели 20 матчей в Winline Суперлиге и Winline Кубке России, в которых одержали девять побед, четыре раза сыграли вничью и семь поединков проиграли. По итогам сезона-2025 ЖФК «Динамо» занял седьмое место в турнирной таблице Суперлиги, выступления в Кубке России завершил на стадии 1/8 финала.

ЖФК «Динамо» благодарит Александра Михайловича Катасонова и его штаб за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении клуба.

