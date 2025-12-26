«Помогаю «держать раздевалку». Зобнин оценил свой статус в «Спартаке»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин оценил свой статус в московском клубе. В нынешнем сезоне он не всегда попадает в стартовый состав красно-белых.

— Как оцениваешь свой нынешний статус в команде? С одной стороны, ты капитан, с другой — в последнее время далеко не всегда выходишь на поле с первых минут.

— Действительно, продолжаю помогать «Спартаку» в немного другой роли. В команде сейчас очень высокая конкуренция, я нерегулярно попадаю в стартовый состав. Но есть ещё задача «держать раздевалку»: помогать и игрокам, и руководству, быть в каком-то роде связующим звеном, — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал с клубом чемпионом России и обладателем Кубка страны. На счету Зобнин в составе красно-белых 291 матч, 21 гол и 19 результативных передач во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Романа в € 2,5 млн.