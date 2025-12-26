Мор сравнил Зобнина с Санетти из «Интера» на фоне продления контракта со «Спартаком»

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор сравнил хавбека красно-белых Романа Зобнина с легендой «Интера» Хавьером Санетти. Напомним, ранее стало известно, что 31-летний Зобнин продлил контракт со «Спартаком».

«Необходимость продления контракта Зобнина со «Спартаком» зависит от условий. Понятно, что это последний футболист, оставшийся из чемпионского состава. В этом плане хорошо, когда есть такие футболисты. Тем более он работяга. С этой точки зрения он нужен.

Но на каких условиях? Одно дело, когда ты являешься самым высокооплачиваемым футболистом и постоянно играешь в основе, тянешь за собой команду, другое — когда тебя продлевают за заслуги. В этой ситуации зарплата должна быть соответствующая.

Огромный плюс, если «Спартак» продлил Зобнина на своих условиях, так ещё и с учётом грядущего лимита. Мы можем вспомнить Санетти из «Интера», который так же играл и опорника, и правого защитника, и много бегал, оставаясь в клубе до последнего. Такие люди клубу нужны», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.