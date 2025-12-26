Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Булыкин: Бабаев может раскрыться в «Динамо», но если игрок хочет уйти — надо продавать

Булыкин: Бабаев может раскрыться в «Динамо», но если игрок хочет уйти — надо продавать
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего бело-голубых Ульви Бабаева в столичный «Спартак».

«Хочется обсуждать конкретику. Любая команда должна обращать внимание на молодых футболистов. Если игроки хотят уйти, надо просто продавать их — и всё. Мы не знаем ситуацию Бабаева, хочет он уйти или нет. Но для футболиста самое главное — доверие тренера. Если есть хорошие предложения от других клубов, игрок с агентом, как правило, внимательно думают.

Бабаев — хороший футболист и может раскрыться в «Динамо». Гусев может поработать над этим, а в другом клубе может быть конкуренция с иностранцем, которого купили, что будет значительно сложнее», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

