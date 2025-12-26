Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор: со стороны Бабаева максимально глупо переходить в «Спартак», это никакое не усиление

Мор: со стороны Бабаева максимально глупо переходить в «Спартак», это никакое не усиление
Комментарии

Бывший российский футболист Эдуард Мор прокомментировал возможный переход нападающего «Динамо» Ульви Бабаева в «Спартак».

«Такое же происходит не первый раз. Я не согласен с формулировкой, что «Спартак» усиливается Бабаевым. Молодой парень вышел пару раз на замену, что-то там забил… Это никакое не усиление. Полно примеров подобных трансферов — тот же Ташаев. Одно дело, когда к тебе отношение как к своему — то есть ты воспитанник, все тебя любят и хвалят. Это нормально, так и должно быть — показывать пример академии: «Он вчера был с вами, а сегодня играет в основе». Это очень важно и нужно. Другое же дело, когда ты переходишь в чужой клуб, не являешься воспитанником — за тебя особо болеть не будут. Здесь нужно доказывать, это совершенно другая ситуация.

Не думаю, что Бабаев обладает таким мастерством, что будет играть в стартовом составе «Спартака». С его стороны максимально глупо переходить в «Спартак». Переходить в клуб, где в нападении ни одного россиянина. Я понимаю, что это решение продиктовано финансами. Бабаев сыграл неплохо пару матчей — захотел денег, как у ведущих футболистов. В «Динамо» на такое никто не пойдёт, а «Спартак» на это пошёл, чтобы в том числе насолить своим противникам. Ничего хорошего в этом не вижу», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
Силкин: может, уход Бабаева из «Динамо» будет правильным. Только плохо, что в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android