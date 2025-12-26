Мор: со стороны Бабаева максимально глупо переходить в «Спартак», это никакое не усиление

Бывший российский футболист Эдуард Мор прокомментировал возможный переход нападающего «Динамо» Ульви Бабаева в «Спартак».

«Такое же происходит не первый раз. Я не согласен с формулировкой, что «Спартак» усиливается Бабаевым. Молодой парень вышел пару раз на замену, что-то там забил… Это никакое не усиление. Полно примеров подобных трансферов — тот же Ташаев. Одно дело, когда к тебе отношение как к своему — то есть ты воспитанник, все тебя любят и хвалят. Это нормально, так и должно быть — показывать пример академии: «Он вчера был с вами, а сегодня играет в основе». Это очень важно и нужно. Другое же дело, когда ты переходишь в чужой клуб, не являешься воспитанником — за тебя особо болеть не будут. Здесь нужно доказывать, это совершенно другая ситуация.

Не думаю, что Бабаев обладает таким мастерством, что будет играть в стартовом составе «Спартака». С его стороны максимально глупо переходить в «Спартак». Переходить в клуб, где в нападении ни одного россиянина. Я понимаю, что это решение продиктовано финансами. Бабаев сыграл неплохо пару матчей — захотел денег, как у ведущих футболистов. В «Динамо» на такое никто не пойдёт, а «Спартак» на это пошёл, чтобы в том числе насолить своим противникам. Ничего хорошего в этом не вижу», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.