Гендиректор «Пари НН» Виталий Карасёв рассказал о взаимодействии с Алексеем Шпилевским

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Виталий Карасёв высказался о главном тренере клуба Алексее Шпилевском.

«Мы взаимодействуем, конечно. Сейчас Алексей тоже в отпуске. Ну, как назвать отпуск. Мы ежедневно с ним списываемся в «Телеграме». То есть у нас есть свои чаты, где мы обсуждаем последние наши новости по игрокам, которые приедут на сборы. Антон Евменов с ним, конечно, больше взаимодействует, потому что у меня не всегда получается в процессе этом быть. Потом вечером, когда уже посвободнее, начинаю уже тоже общаться.

Алексей Николаевич — естественно, перспективный тренер, уже с определённым багажом побед. Естественно, сейчас адаптация, думаю, что уже пришло чёткое понимание. И мы хотим, и в первую очередь он хочет показать все свои умения, навыки. И я думаю, что он амбициозный, ставит там какие-то тоже глобальные цели для себя как для специалиста. Хочется, конечно, в долгую. То есть я вижу и одну из проблем, что мы должны как клуб идти, в первую очередь отталкиваться от себя», — сказал Карасёв в подкасте «Вместе за Нижний».

