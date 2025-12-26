Шевченко — о матчах сборной Украины в других странах: мы тратим огромные деньги

Бывший нападающий киевского «Динамо», а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, что проведение домашних матчей сборной Украины в других странах стоит очень дорого. Украинцы не проводят игры в своей стране из-за вооружённого конфликта.

«Мы тратим огромные деньги на эти матчи, не имея даже возможности заполнить арену [полностью]. Для нас провести домашний матч на чужом поле стоит примерно в пять раз дороже. Спонсоры находятся в стране, где идут боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»), у них ограниченные ресурсы.

Я не могу пойти к правительству и требовать деньги, поскольку в центре их внимания — спасение страны. Нам приходится делать всё, что мы можем, с прицелом на рамки собственного бюджета и полагаться на частные пожертвования для наших социальных проектов», — приводит слова Шевченко шведское издание Dagens Nyheter.