Марокко — Мали. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» поздравил Михаила Боярского с днём рождения

Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поздравила известного артиста и болельщика сине-бело-голубых Михаила Боярского с днём рождения. Сегодня, 26 декабря, Боярскому исполняется 76 лет.

«Зенит» поздравляет Михаила Боярского с днём рождения! 26 декабря заслуженному и народному артисту РСФСР, одному из самых преданных болельщиков сине-бело-голубых исполнилось 76 лет. Уважаемый Михаил Сергеевич! От всей души благодарим вас за искреннюю поддержку на протяжении многих лет.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и отпраздновать вместе с «Зенитом» ещё множество ярких побед. С праздником», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

