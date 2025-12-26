Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ выпустила специальную футболку в честь капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна

РПЛ выпустила специальную футболку в честь капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна
Комментарии

Пресс-служба Мир РПЛ сообщила, что выпустила специальную футболку в честь капитана и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна по случаю выигранной армянским хавбеком награды лучшему игроку чемпионата России по итогам ноября—декабря.

«Эдуард Сперцян — лучший игрок РПЛ в ноябре—декабре. Полузащитник и капитан «Краснодара» забивал и отдавал голевые передачи в важных матчах РПЛ и удостоился престижной награды. По этому случаю Winline выпустил лимитированную джерси с тематическим патчем и уникальным принтом с изображением футболиста», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

Сперцян в этом сезоне провёл 25 матчей на клубном уровне, забил девять голов и сделал 13 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского хавбека в € 25 млн.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Алексей Батраков и Эдуард Сперцян признаны самыми дорогими игроками РПЛ
Истории
Алексей Батраков и Эдуард Сперцян признаны самыми дорогими игроками РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android