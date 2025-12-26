Скидки
Дмитрий Пятибратов может возглавить клуб из Казахстана

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов сообщил, что может возглавить клуб из Казахстана. По словам специалиста, он уже ведёт переговоры с заинтересованной в его услугах стороной.

«Желание вернуться к работе есть. В данный момент веду переговоры. 20 минут назад разговаривал по телефону с потенциальным работодателем. Вы знаете, как это бывает в профессии тренера: может получиться быстро, а, может, придётся ждать. Я сейчас более подробно не могу раскрывать. Скажу, что речь идёт о работе в России и Казахстане. Мне интересен вариант, чтобы было творчество, чтобы это был интересный процесс и была система с задачами. Такие простые вещи — дорожная карта. Будет это команда ФНЛ, команда из Казахстана, Азербайджана, РПЛ — это другой вопрос. Важны цели и задачи», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

