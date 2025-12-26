Роман Зобнин: в «Спартаке» время летит быстро

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о длительности своего пребывания в клубе. Он выступает за красно-белых с 2016 года.

— Летом следующего года исполнится 10 лет с тех пор, как ты стал спартаковцем. Осознаёшь масштаб достижения?

— Мне кажется, я ещё не до конца понимаю, насколько это много, потому что в «Спартаке» время летит очень быстро. Но очевидно, что 10 лет — это серьёзный срок. При этом надеюсь, что моё сотрудничество с клубом продлится как можно дольше.

— Ты говорил, что ставишь цель провести 300 матчей за «Спартак». На сегодня у тебя в активе 291 игра. Но с учётом продления контракта можно этим ориентиром не ограничиваться?

— Всему своё время. Пока 300 матчей — актуальная цель. Надеюсь, обойдусь без травм, чтобы ничто не мешало её достичь. Хотелось бы сделать это уже в текущем сезоне. Но важнее, разумеется, командные результаты. Мы обязаны их улучшить, — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».