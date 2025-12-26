Скидки
Главная Футбол Новости

«Аппетит приходит во время еды». Зобнин высказался о турнирных амбициях «Спартака»

«Аппетит приходит во время еды». Зобнин высказался о турнирных амбициях «Спартака»
Комментарии

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о турнирных амбициях своей команды в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

— На что можем рассчитывать ближайшей весной?
— Мы должны хорошо подготовиться на сборах, чтобы успешно провести вторую часть чемпионата, выиграть как можно больше матчей. Тогда получится подняться в таблице. Говорить о чём-то большем пока нет смысла, ведь мы сильно отстаём от лидеров. Другое дело, что аппетит приходит во время еды. Поэтому посмотрим.

И, конечно, есть Кубок России, где мы всегда стремимся завоевать трофей. В прошлом и в позапрошлом сезонах были близки, но оступались в шаге от финала. Пора эту тенденцию преодолеть, — цитирует Зобнина официальный сайт красно-белых.

