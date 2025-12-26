Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Балтике» заявили, что «Спартак» для Талалаева является не самым подходящим вариантом

В «Балтике» заявили, что «Спартак» для Талалаева является не самым подходящим вариантом
Комментарии

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников высказался о главном тренере калининградской команды Андрее Талалаеве, затронув тему возможного перехода специалиста в московский «Спартак».

— Знаем, что у него есть такая мечта — поработать за рубежом.

— Речь о чемпионатах европейского топ-5?
— Мне хочется верить, что да. Что это будет именно топ-5. Но это обсуждаемо. Если говорить о российских командах, то я, честно, не уверен, что «Спартак» для Андрея Викторовича сейчас подходящий вариант. Думаю, он и сам это понимает: уйдя туда, он, скорее всего, проработает полсезона или максимум сезон, — приводит слова Мясникова «Спорт-экспресс».

Талалаев работает в «Балтике» с 2024 года. Прежде специалист трудился в «Химках», «Торпедо», «Ахмате» и некоторых других российских клубах.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
«Он не в футбол играет, у него команда — собаки». Бубнов оценил высказывание Талалаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android