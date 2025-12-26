В «Балтике» заявили, что «Спартак» для Талалаева является не самым подходящим вариантом

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников высказался о главном тренере калининградской команды Андрее Талалаеве, затронув тему возможного перехода специалиста в московский «Спартак».

— Знаем, что у него есть такая мечта — поработать за рубежом.

— Речь о чемпионатах европейского топ-5?

— Мне хочется верить, что да. Что это будет именно топ-5. Но это обсуждаемо. Если говорить о российских командах, то я, честно, не уверен, что «Спартак» для Андрея Викторовича сейчас подходящий вариант. Думаю, он и сам это понимает: уйдя туда, он, скорее всего, проработает полсезона или максимум сезон, — приводит слова Мясникова «Спорт-экспресс».

Талалаев работает в «Балтике» с 2024 года. Прежде специалист трудился в «Химках», «Торпедо», «Ахмате» и некоторых других российских клубах.