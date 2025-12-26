Капитан «Спартака» обратился к болельщикам клуба

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин обратился к болельщикам клуба в преддверии Нового года.

— Чего пожелаешь всем красно-белым в канун новогодних праздников?

— Желаю нашим болельщикам всего самого доброго! Приходите на матчи «Спартака». Поддерживайте нас в трудные минуты, делите с нами радость побед. И будьте счастливы в новом году! — цитирует Зобнина сайт «Спартака».

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал с клубом чемпионом России и обладателем Кубка страны. На счету Зобнин в составе красно-белых 291 матч, 21 гол и 19 результативных передач во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Романа в € 2,5 млн.