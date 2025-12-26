Экс-тренер «Сочи» Пятибратов: уверен, вторая часть сезона будет более успешной

Бывший тренер «Сочи» Дмитрий Пятибратов оценил амбиции южного клуба на вторую часть сезона-2025/2026. Сейчас команда идёт на 16-м месте в РПЛ.

«У «Сочи» очень достойный состав — здесь надо отдать должное руководителям. Они смогли привлечь к работе качественных игроков. Понятно, что очень сложно, потому что проходит процесс адаптации к работе с новым тренерским штабом. Начало чемпионата получилось не совсем удачным. Все надеялись, что с приходом Игоря Витальевича ситуация начнёт стремительно меняться. Были матчи, которые внушали оптимизм. Очень вовремя состоялась зимняя пауза.

Осинькин — квалифицированный специалист, который умеет готовить команду. В этот промежуток нужно проделать колоссальную работу. Уверен, вторая часть сезона будет более успешной для команды. Клуб имеет шикарный стадион и прекрасную инфраструктуру. «Сочи» не может находиться на дне турнирной таблицы. Ждём и верим. На матче сборной России я встречался с Игорем Витальевичем и Сергеем Александровичем, мы обсуждали ситуацию. Я понимаю проблемы, с которыми сталкивается тренерский штаб. Верю, что они скоро изменят положение», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.