РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России по футболу до 2030 года

Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) продлил права РПЛ на проведение чемпионата России по футболу. Новое соглашение сторон рассчитано до 2030 года.

«Исполком РФС поручил генеральному секретарю РФС согласовать и подписать дополнительное соглашение о делегировании прав на проведение чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги.

Соглашение с Российской Премьер-Лигой будет действовать до окончания сезона 2029/2030. Предыдущее соглашение между РФС и РПЛ было заключено в феврале 2022 года.

В рамках договора лига осуществляет организацию и проведение чемпионата, а также распоряжается коммерческими и вещательными правами. Решение о пролонгации было принято с учётом выполнения РПЛ ключевых показателей эффективности», — сказано в сообщении РФС.

