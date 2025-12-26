«Пари НН» отправил полузащитника в аренду в «Амкар»

«Пари Нижний Новгород» на официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Михаила Малозёмова в аренду в пермский «Амкар».

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» достиг договоренности о переходе Михаила Малозёмова в «Амкар» на правах аренды. Пермский клуб вышел в группу «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги, 19-летний полузащитник проведёт за красно-чёрных следующий сезон.

Малозёмов – воспитанник академии «Пари НН». Полузащитник выступал за вторую команду и за молодёжку нижегородского клуба. В общей сложности он провёл 68 матчей, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

ФК «Пари НН» желает Михаилу развития и успешного нового этапа карьеры. Удачи и как можно больше ярких матчей во взрослом футболе!» — написано в сообщении.