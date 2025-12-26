РФС обновил правила лицензирования футбольных клубов

Исполком РФС утвердил изменения в правилах лицензирования футбольных клубов. Об этом сообщил официальный сайт РФС. Отмечается, что изменения направлены на усиление финансовой дисциплины, более раннее выявление финансовых рисков и повышение прозрачности процедур финансового контроля по ходу сезона.

Мужские футбольные клубы

Усилен финансовый контроль по ходу сезона. Правила конкретизируют требования к исполнению утверждённого бюджета текущего спортивного сезона. Существенным отклонением признаются отрицательные расхождения между фактическими и плановыми показателями более чем на 15% для клубов РПЛ и более чем на 10% для клубов Первой лиги.

Финансовый контроль осуществляется в рамках процедур мониторинга деятельности клуба по итогам третьего квартала сезона. В случае выявления таких отклонений клуб обязан представить письменные пояснения причин их возникновения, а также скорректированный финансовый план с указанием источников покрытия дополнительных расходов либо мер по сокращению отдельных статей затрат. До устранения выявленных нарушений комиссия по лицензированию вправе применять ограничительные меры, включая запрет на регистрацию новых игроков.

Уточнены требования к финансовой отчётности. Обновлены требования к раскрытию информации о контрактах, выплатах персоналу и регистрации футболистов, включая учёт трансферных операций и вознаграждений посредников. Ключевым показателем финансовой устойчивости остаётся критерий чистого капитала, который переведён в более высокий разряд оценки.

Женские футбольные клубы

Скорректированы финансовые критерии. Изменения направлены на повышение прозрачности финансовой деятельности женских клубов и соблюдение бюджетных обязательств в рамках процедур финансового контроля по ходу сезона с учётом специфики соревнований и экономической модели женского футбола.

Обновлены организационные требования. Уточнены требования к системе управления клубом, медицинскому обеспечению и документации, регулирующей условия работы с футболистками, а также к структуре женских молодёжных команд с поэтапным изменением возрастных категорий.

Интеграция в общую систему лицензирования. Женские клубы продолжают проходить лицензирование по единым принципам системы РФС. При этом правила учитывают особенности календаря и форматов соревнований, а также предусматривают переходные положения для отдельных сезонов.

Общие изменения

Прозрачность решений при сохранении конфиденциальности. Правила закрепляют право РФС публиковать резолютивные части решений по лицензированию, применённые меры обеспечения соблюдения требований и условия выдачи лицензий без раскрытия чувствительной финансовой информации клубов. Публикация таких сведений осуществляется в ограниченном объёме и направлена на информирование общественности о принятых решениях.