Зобнин рассказал о сотрудничестве «Спартака» со своей детской академией

Зобнин рассказал о сотрудничестве «Спартака» со своей детской академией
Капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что его детская академия будет сотрудничать с академией красно-белых.

При подписании контракта Сергей Юрьевич Некрасов упомянул сотрудничество с твоей академией. О чем речь?
— Пока всё, скажем так, в разработке. Но в ближайшем будущем планируем подписать соглашение о сотрудничестве академии «Спартака» и академии Zobnin Team. Заинтересованность в этом есть у обеих сторон, это главное. Будем друг другу помогать, — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал с клубом чемпионом России и обладателем Кубка страны. На счету Зобнин в составе красно-белых 291 матч, 21 гол и 19 результативных передач во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Романа в € 2,5 млн.

