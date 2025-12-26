Зобнин рассказал о сотрудничестве «Спартака» со своей детской академией

Капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что его детская академия будет сотрудничать с академией красно-белых.

— При подписании контракта Сергей Юрьевич Некрасов упомянул сотрудничество с твоей академией. О чем речь?

— Пока всё, скажем так, в разработке. Но в ближайшем будущем планируем подписать соглашение о сотрудничестве академии «Спартака» и академии Zobnin Team. Заинтересованность в этом есть у обеих сторон, это главное. Будем друг другу помогать, — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал с клубом чемпионом России и обладателем Кубка страны. На счету Зобнин в составе красно-белых 291 матч, 21 гол и 19 результативных передач во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Романа в € 2,5 млн.