«Глупость». Александр Бубнов — о возможной отставке Рахимова из «Рубина»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию, что главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов может быть отправлен в отставку в ближайшее время. На зимний перерыв «Рубин» ушёл, занимая седьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ. Казанцы набрали 23 очка по результатам 18 проведённых встреч.

— Кстати, как вам отставка Рахимова? Справедливо?
— Глупость. Сумасшедшая.

— Почему?
— Потому что, во-первых, задачу он выполнил. Перед ним задачу стать чемпионом никто не ставил. Я ставил (в прогнозе перед сезоном. — Прим. «Чемпионата»), что они в тройке должны быть, но потом пошёл провал. А он с чем связан? С травмами игроков и с тем, что ему не докупили того, кого он хотел. Вот и всё. Но задачу он выполнил. «Рубин» не вылетит, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

