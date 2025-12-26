Андрей Шевченко: Лобановский учил нас, игроков, ответственности и самодисциплине

Бывший нападающий киевского «Динамо», а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался об известном советском и украинском тренере Валерии Лобановском. Под руководством Лобановского Шевченко играл в «Динамо» и сборной Украины.

«Лобановский научил нас ответственности и самодисциплине и произвёл на нас большое впечатление не только как на футболистов, но и как на людей. Он ясно показал нам путь к успеху, и я не знаю другого пути. Конечно, мне нравится побеждать, но ещё больше мне нравится сам процесс достижения цели», — приводит слова Шевченко шведское издание Dagens Nyheter.

Лобановский ушёл из жизни в 2002 году, ему было 63 года.