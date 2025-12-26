Мор — о Карседо в «Спартаке»: уже приехал покоритель Кипра Шпилевский — и что?

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новости о том, что красно-белых может возглавить нынешний главный тренер «Пафоса» Хуан Карседо.

«К моему большому сожалению, очередная ставка «Спартака» на иностранного тренера совершенно не удивляет. Я достоверно знаю и всегда говорю, что «Спартак» не рассматривает российских тренеров. Кахигао принципиально хочет испанца, своего соотечественника. Я категорически против кандидатуры Карседо. К нам уже приехал покоритель Кипра Шпилевский — и что? Взять абы кого, только бы он был испанец — это же катастрофа», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.