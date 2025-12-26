Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор — о Карседо в «Спартаке»: уже приехал покоритель Кипра Шпилевский — и что?

Мор — о Карседо в «Спартаке»: уже приехал покоритель Кипра Шпилевский — и что?
Комментарии

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новости о том, что красно-белых может возглавить нынешний главный тренер «Пафоса» Хуан Карседо.

«К моему большому сожалению, очередная ставка «Спартака» на иностранного тренера совершенно не удивляет. Я достоверно знаю и всегда говорю, что «Спартак» не рассматривает российских тренеров. Кахигао принципиально хочет испанца, своего соотечественника. Я категорически против кандидатуры Карседо. К нам уже приехал покоритель Кипра Шпилевский — и что? Взять абы кого, только бы он был испанец — это же катастрофа», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ
«Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android